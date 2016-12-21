ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве установили арку и рекламные щиты с символикой Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018-го. Красная арка в форме купола, три метра в высоту и пять метров в ширину, появилась рядом с качелями на Триумфальной площади. На ней изображён талисман мундиаля — волк.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы, на вылетных магистралях при въезде в город появилось 10 больших рекламных щитов-суперсайтов размером 15 на 5 метров. На них можно увидеть даты проведения Кубка конфедераций: 17 июня — 2 июля 2017 года. Щиты также напоминают горожанам, что билеты на турнир можно купить уже сейчас на сайте.

"Кампания будет расширяться, и в начале следующего года количество рекламных поверхностей увеличится до 200", — подчеркнули в Департаменте.



В 2018 году Москва станет мировой столицей футбола и главным городом чемпионата мира. Официальными стадионами, где пройдут игры, будут Большая спортивная арена олимпийского комплекса "Лужники" и стадион "Спартак". Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. С 17 июня по 2 июля 2017 года в столице состоится своего рода репетиция — Кубок конфедераций, футбольный турнир национальных сборных.

Напомним, недавно в Москве открылся центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Он расположен вблизи Павелецкого вокзала на улице Летниковской, дом 10, строение 4. Сейчас в нём регистрируют только заявки, а выдавать паспорта болельщиков (FAN ID) будут уже в следующем году.