ОРЕАНДА-НОВОСТИ Монумент «Стена скорби» будет возведён в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Автор проекта - скульптор Г.В. Франгулян. Открытие планируется 30 октября текущего года при участии представителей высшего руководства Российской Федерации.



Согласно проекту пространство вокруг мемориала «Стена скорби» будет вымощено из природного камня, привезённого из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий – мест массовых расстрелов, территорий расположения бывших лагерей; областей, население которых подверглось принудительной депортации.



Координация работы по возведению монумента «Стена скорби» ведётся Межведомственной рабочей группой по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, созданной Распоряжением Президента Российской Федерации.



Значительная часть финансирования выделена государством. Недостающие средства привлекаются за счёт пожертвований юридических и физических лиц по всей территории Российской Федерации, что придаёт памятнику статус народного мемориала. Сбор средств организуется Фондом «Увековечение памяти жертв политических репрессий». В состав данного Фонда входят: Владимир Петрович Лукин, Сергей Александрович Караганов, Павел Семёнович Лунгин, Арсений Борисович Рогинский и Наталья Дмитриевна Солженицына.