ОРЕАНДА-НОВОСТИ Заместитель председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева вручили премии Правительства России в области образования за 2016 год.



Лауреатом премии в составе авторского коллектива за научно-практическую разработку «Комплекс учебных и научно-методических изданий для системы высшего психолого-педагогического образования в контексте задач информационного общества» стала профессор кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ Елена Павловна Белинская.