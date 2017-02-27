В Москве вынесен обвинительный приговор по делу о хищении более 1,13 млрд рублей АО "Рособоронэкспорт"
27.02.2017, 21:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 27 февраля 2017 года, Лефортовский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Сергея Попельнюхова. Он осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
Установлено, что с июля 2007 года по июнь 2011 года Попельнюхов в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение путём обмана части денежных средств АО "Рособоронэкспорт", выделенных на строительство в Боливарианской Республике Венесуэла заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и патронов к ним, на общую сумму более 1 млрд 13 млн рублей.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждал заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь. По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации государственное обвинение поддержано Лефортовской межрайонной прокуратурой г. Москвы.
С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Попельнюхова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также судом удовлетворён гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего АО "Рособоронэкспорт" на сумму причинённого ущерба - свыше 1 млрд 13 млн рублей.
Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство.
Установлено, что с июля 2007 года по июнь 2011 года Попельнюхов в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение путём обмана части денежных средств АО "Рособоронэкспорт", выделенных на строительство в Боливарианской Республике Венесуэла заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и патронов к ним, на общую сумму более 1 млрд 13 млн рублей.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждал заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь. По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации государственное обвинение поддержано Лефортовской межрайонной прокуратурой г. Москвы.
С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Попельнюхова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также судом удовлетворён гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего АО "Рособоронэкспорт" на сумму причинённого ущерба - свыше 1 млрд 13 млн рублей.
Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство.