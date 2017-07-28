В Москве за последние 7 лет построили 600 км дорог
28.07.2017, 12:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 93 км дорог, 26 эстакад, тоннелей, мостов и 20 пешеходных переходов планируется построить в столице в 2017 году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.
«В этом году уже полностью завершен первый этап реконструкции Калужского шоссе. Сдан участок Северо-Западной хорды, который включает Аминьевское шоссе до развязки с улицей Генерала Дорохова и все транспортные сооружения на этом участке», - рассказал А. Бочкарёв.
«В этом году уже полностью завершен первый этап реконструкции Калужского шоссе. Сдан участок Северо-Западной хорды, который включает Аминьевское шоссе до развязки с улицей Генерала Дорохова и все транспортные сооружения на этом участке», - рассказал А. Бочкарёв.
Источник: Мэрия Москвы