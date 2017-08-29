В Москве задержан подозреваемый по уголовному делу о смерти молодого человека после избиения в столичном парке
29.08.2017, 17:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Главного следственного управления следственного комитета России по городу Москве 23 августа 2017 года принято к производству из органов полиции и расследуется уголовное дело по факту смерти молодого человека по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть по неосторожности).
Как сообщалось ранее, 13 августа 2017 года неизвестное лицо в одном из парков столицы, расположенном по улице Крымский вал, используя формальный повод, вступил в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения. После этого один из участников конфликта нанёс потерпевшему удары в область головы. Последний был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.
В ходе расследования уголовного дела в сжатые сроки выполнен значительный объём следственных действий, в том числе проведены обыски, допрошены свидетели, изучены записи с камер видеонаблюдения. Следователями была установлена личность нападавшего – им оказался житель столицы 1994 года рождения.
В настоящее время подозреваемый находится в следственном отделе, где с ним проводятся первоначальные следственные действия. Молодой человек прибыл к следователям добровольно в сопровождении адвоката. В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения. В рамках расследуемого уголовного дела следователи дадут объективную оценку всем обстоятельствам совершённого преступления.
Как сообщалось ранее, 13 августа 2017 года неизвестное лицо в одном из парков столицы, расположенном по улице Крымский вал, используя формальный повод, вступил в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения. После этого один из участников конфликта нанёс потерпевшему удары в область головы. Последний был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.
В ходе расследования уголовного дела в сжатые сроки выполнен значительный объём следственных действий, в том числе проведены обыски, допрошены свидетели, изучены записи с камер видеонаблюдения. Следователями была установлена личность нападавшего – им оказался житель столицы 1994 года рождения.
В настоящее время подозреваемый находится в следственном отделе, где с ним проводятся первоначальные следственные действия. Молодой человек прибыл к следователям добровольно в сопровождении адвоката. В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения. В рамках расследуемого уголовного дела следователи дадут объективную оценку всем обстоятельствам совершённого преступления.
Источник: Следственный комитет России