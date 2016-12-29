В Москве задержана подозреваемая в хищении новогодней ёлки
29.12.2016, 10:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В полицию Москвы обратилась женщина, сообщившая о пропаже новогодней наряженной ёлки с гирляндами, которая находилась на лестничной площадке, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские установили, что к совершению кражи причастна соседка заявительницы. Ночью злоумышленница похитила главный новогодний символ и отнесла в свой подъезд, растеряв по дороге часть ёлочных украшений. Именно благодаря следам из ёлочных игрушек полицейские установили подозреваемую в совершении преступления – ей оказалась 43-летняя местная жительница.
Ёлка изъята и возвращена владельцам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. В отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Полицейские установили, что к совершению кражи причастна соседка заявительницы. Ночью злоумышленница похитила главный новогодний символ и отнесла в свой подъезд, растеряв по дороге часть ёлочных украшений. Именно благодаря следам из ёлочных игрушек полицейские установили подозреваемую в совершении преступления – ей оказалась 43-летняя местная жительница.
Ёлка изъята и возвращена владельцам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. В отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.