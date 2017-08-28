ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Количество безработных в Москве снизилось до 29 тысяч человек. Это самый низкий показатель, который был зафиксирован в столице с января кризисного для рынка труда 2015 года.

В июле число безработных уменьшилось на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России безработица снизилась на 15,6 процента.

«Москва сейчас является не только крупнейшим и наиболее привлекательным рынком рабочей силы в России, но и одним из самых динамично растущих рынков труда в мире, чему доказательство — рекордно низкое число безработных в Москве», — сообщил Министр Правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.