ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Физкультурой и спортом занимается каждый третий москвич, или порядка четырёх миллионов человек. Среди них 46 тысяч горожан с ограниченными возможностями здоровья.

«Благодаря комплексному подходу к развитию городской спортивной инфраструктуры и созданию условий для общедоступных занятий физической культурой и спортом количество москвичей, ведущих активный образ жизни, увеличилось почти в два раза по сравнению с 2010 годом», — сообщил на заседании Президиума Правительства Москвы руководитель столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Он также отметил, что в 2016 году в физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня приняли участие около двух с половиной миллионов человек.