В Москве запустили проект онлайн-записи проездных на социальную карту жителя столицы
«Наша цель — удобство пользователей социальной карты и экономия их времени. Поэтому мы продолжим развивать систему удалённого пополнения льготных проездных билетов. К середине года мы планируем ввести сервис записи льготных проездных билетов на метро, а к концу года — на пригородный железнодорожный транспорт», — рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов.
Узнать о способах записи проездных можно на сайта сервиса.
Сейчас школьники и студенты могут записать проездные на текущий и следующий месяц в автоматах ГУП «Мосгортранс», кассах метрополитена и терминалах-партнёрах. Удалённого способа пополнения льготных проездных нет.
С 1 января 2017 года месячный проездной на метро стоит 380 рублей, а на наземный городской транспорт — 250 рублей. С октября прошлого года оформление социальной карты студента производится полностью в электронном виде.
В заявлении необходимо указать номер паспорта и адрес, приложить фотографию и выбрать центр госуслуг «Мои документы», где выдадут готовую карту.
Сейчас более 4,5 миллиона москвичей владеют социальными картами. С их помощью можно пользоваться услугами общественного городского и пригородного транспорта, совершать безналичные платежи, получать скидки на покупки и другое.