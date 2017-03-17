ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице заработал онлайн-сервис записи проездных на социальную карту москвича. Это пилотный проект, в рамках которого школьники и студенты смогут, не выходя из дома, записать льготные билеты на наземный транспорт, используя ридер для смарт-карт. Сервис для проездных на метро пока в разработке. Обладатели соцкарт, не имеющие льгот на проезд, но пользующиеся транспортным приложением, смогут пополнять его и сразу же активировать, не прикладывая карту к жёлтому валидатору в метро. Привычные способы пополнения — через кассы метро, ГУП «Мосгортранс» и терминалы партнёров — будут действовать в прежнем режиме.

«Наша цель — удобство пользователей социальной карты и экономия их времени. Поэтому мы продолжим развивать систему удалённого пополнения льготных проездных билетов. К середине года мы планируем ввести сервис записи льготных проездных билетов на метро, а к концу года — на пригородный железнодорожный транспорт», — рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов.

Узнать о способах записи проездных можно на сайта сервиса.

Сейчас школьники и студенты могут записать проездные на текущий и следующий месяц в автоматах ГУП «Мосгортранс», кассах метрополитена и терминалах-партнёрах. Удалённого способа пополнения льготных проездных нет.

С 1 января 2017 года месячный проездной на метро стоит 380 рублей, а на наземный городской транспорт — 250 рублей. С октября прошлого года оформление социальной карты студента производится полностью в электронном виде.

В заявлении необходимо указать номер паспорта и адрес, приложить фотографию и выбрать центр госуслуг «Мои документы», где выдадут готовую карту.

Сейчас более 4,5 миллиона москвичей владеют социальными картами. С их помощью можно пользоваться услугами общественного городского и пригородного транспорта, совершать безналичные платежи, получать скидки на покупки и другое.