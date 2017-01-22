В Мурманской области завершены поисковые работы после схода лавины
22.01.2017, 20:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что в районе озера Вудьявр под сошедшую лавину попала туристическая группа из Архангельска в составе 11 человек на снегоходах.
Под снегом оказались три человека. Остальные члены туристической группы не пострадали. Туристическая группа не была зарегистрирована у спасателей.
В результате проведенной поисково-спасательной операции один человек был спасён, два человека были найдены погибшими. Состояние спасённого удовлетворительное, ему оказывается медицинская помощь.
На данный момент поисковые работы завершены.
Под снегом оказались три человека. Остальные члены туристической группы не пострадали. Туристическая группа не была зарегистрирована у спасателей.
В результате проведенной поисково-спасательной операции один человек был спасён, два человека были найдены погибшими. Состояние спасённого удовлетворительное, ему оказывается медицинская помощь.
На данный момент поисковые работы завершены.