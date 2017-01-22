ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что в районе озера Вудьявр под сошедшую лавину попала туристическая группа из Архангельска в составе 11 человек на снегоходах.

Под снегом оказались три человека. Остальные члены туристической группы не пострадали. Туристическая группа не была зарегистрирована у спасателей.

В результате проведенной поисково-спасательной операции один человек был спасён, два человека были найдены погибшими. Состояние спасённого удовлетворительное, ему оказывается медицинская помощь.

На данный момент поисковые работы завершены.