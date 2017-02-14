В НАО увеличили квоты на вылов семги на 60%
14.02.2017, 10:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ненецкому автономному округу на 60% увеличили квоты на вылов семги на 2017 год. Такое решение было принято на заседании Бюро Отраслевого Совета по промысловому прогнозированию, которое прошло в Росрыболовстве. Участники совещания согласовали корректировку рекомендованных объемов добычи лосося в бассейне реки Печора. В границах Ненецкого автономного округа квота увеличилась с 10 до 16 тонн.
Распределять рекомендованные объемы добычи семги между рыбаками-любителями и промышленниками будут участники анадромной комиссии. Она пройдет в Нарьян-Маре весной, перед началом летнего промысла. На заседании также будут утверждены сроки добычи анадромных видов рыб. В прошлом году добывать семгу и горбушу в границах Ненецкого автономного округа было разрешено с 15 июня по 15 октября включительно.
Анадромными видами рыб, вылов которых осуществляется на основании решений комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, для Северного рыбохозяйственного бассейна являются лосось атлантический (семга) и горбуша. Для вылова этих пород рыбакам необходим договор о предоставлении рыбопромыслового участка, который заключается по результатам конкурса.
Распределять рекомендованные объемы добычи семги между рыбаками-любителями и промышленниками будут участники анадромной комиссии. Она пройдет в Нарьян-Маре весной, перед началом летнего промысла. На заседании также будут утверждены сроки добычи анадромных видов рыб. В прошлом году добывать семгу и горбушу в границах Ненецкого автономного округа было разрешено с 15 июня по 15 октября включительно.
Анадромными видами рыб, вылов которых осуществляется на основании решений комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, для Северного рыбохозяйственного бассейна являются лосось атлантический (семга) и горбуша. Для вылова этих пород рыбакам необходим договор о предоставлении рыбопромыслового участка, который заключается по результатам конкурса.