В Нарьян-Маре к ответственности привлечены распространители нацистской символики
23.01.2017, 12:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МВД России по Ненецкому автономному округу в соцсети "ВКонтакте" выявлены факты публичного демонстрирования нацисткой свастики.
В рамках проверки, установлено, что жительницы Нарьян-Мара размещали изображения нацисткой символики на страницах соцсети, которые были доступны для просмотра неопределённому кругу лиц.
Решением суда жительницы Нарьян-Мара, 1982 г.р., и 1977 г.р., привлечены к административной ответственности постатье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики", им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.
В рамках проверки, установлено, что жительницы Нарьян-Мара размещали изображения нацисткой символики на страницах соцсети, которые были доступны для просмотра неопределённому кругу лиц.
Решением суда жительницы Нарьян-Мара, 1982 г.р., и 1977 г.р., привлечены к административной ответственности постатье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики", им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.