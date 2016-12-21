В Национальном центре МЧС России подвели итоги деятельности
21.12.2016, 21:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России подвели итоги уходящего года и определили приоритетные направления деятельности на 2017 год. Провёл рабочее совещание заместитель Министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.
Заместитель Министра подчеркнул, что в целом работа сотрудников Национального центра способствовала своевременному принятию правильных решений, направленных на предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"От ответственности, профессионализма и опыта каждого из вас зависит многое, - отметил Александр Чуприян. – В целом благодаря высокой компетентности сотрудников Национального центра удаётся ликвидировать происшествия своевременно и с минимальным ущербом, продуктивно взаимодействовать со всеми службами жизнеобеспечения населения".
По словам начальника Национального центра управления, кризисными ситуациями МЧС России генерал-майора Виктора Яцуценко, в 2016 году деятельность организации была направлена на развитие системы антикризисного управления в рамках РСЧС, модернизацию и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов повседневного управления, а также дальнейшее совершенствование оперативного информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, и способах защиты населения от них.
В текущем году новые центры управления в кризисных ситуациях были открыты в Самарской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономному округе. В целях межведомственного взаимодействия подписаны регламенты по информационному обмену с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной сетевой компанией Единой энергетической системы, Всероссийским центром медицины катастроф "Защита" и другими ведомствами.
Большое внимание уделялось интеграции Национального центра в международную информационную сеть кризисных центров. В июне 2016 года в Соглашение между правительствами государств – членов Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации был включён НЦУКС как основной национальный контактный пункт от Российской Федерации. Продолжается работа по организации взаимодействия и обмена информацией с профильными ведомствами зарубежных государств.
В рамках деятельности Национального центра по модернизации и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов повседневного управления РСЧС в 2016 году проводилась работа по внедрению в деятельность оперативных дежурных смен современных управляющих систем, позволяющих автоматизировать процесс сбора и обработки информации о ЧС, а также обеспечивающих возможность быстрой адаптации к любой чрезвычайной ситуации для принятия решения и подготовки распорядительных документов.
Совместно с Федеральным космическим агентством проводились мероприятия по увеличению наземной инфраструктуры приёмных комплексов Единой территориальной распределительной информационной системы дистанционного зондирования земли, которая позволяет развивать такое перспективное направление как космический мониторинг.
Кроме того, в этом году разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система организации информирования населения, увеличен охват населения, оповещаемого через операторов сотовой связи.
После завершения рабочего совещания состоялось награждение лучших территориальных центров по итогам деятельности в 2016 году. Ими были признаны Центр управления в кризисных ситуациях Северо-Западного регионального центра, Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Астраханской области.
Заместитель Министра подчеркнул, что в целом работа сотрудников Национального центра способствовала своевременному принятию правильных решений, направленных на предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"От ответственности, профессионализма и опыта каждого из вас зависит многое, - отметил Александр Чуприян. – В целом благодаря высокой компетентности сотрудников Национального центра удаётся ликвидировать происшествия своевременно и с минимальным ущербом, продуктивно взаимодействовать со всеми службами жизнеобеспечения населения".
По словам начальника Национального центра управления, кризисными ситуациями МЧС России генерал-майора Виктора Яцуценко, в 2016 году деятельность организации была направлена на развитие системы антикризисного управления в рамках РСЧС, модернизацию и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов повседневного управления, а также дальнейшее совершенствование оперативного информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, и способах защиты населения от них.
В текущем году новые центры управления в кризисных ситуациях были открыты в Самарской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономному округе. В целях межведомственного взаимодействия подписаны регламенты по информационному обмену с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной сетевой компанией Единой энергетической системы, Всероссийским центром медицины катастроф "Защита" и другими ведомствами.
Большое внимание уделялось интеграции Национального центра в международную информационную сеть кризисных центров. В июне 2016 года в Соглашение между правительствами государств – членов Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации был включён НЦУКС как основной национальный контактный пункт от Российской Федерации. Продолжается работа по организации взаимодействия и обмена информацией с профильными ведомствами зарубежных государств.
В рамках деятельности Национального центра по модернизации и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов повседневного управления РСЧС в 2016 году проводилась работа по внедрению в деятельность оперативных дежурных смен современных управляющих систем, позволяющих автоматизировать процесс сбора и обработки информации о ЧС, а также обеспечивающих возможность быстрой адаптации к любой чрезвычайной ситуации для принятия решения и подготовки распорядительных документов.
Совместно с Федеральным космическим агентством проводились мероприятия по увеличению наземной инфраструктуры приёмных комплексов Единой территориальной распределительной информационной системы дистанционного зондирования земли, которая позволяет развивать такое перспективное направление как космический мониторинг.
Кроме того, в этом году разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система организации информирования населения, увеличен охват населения, оповещаемого через операторов сотовой связи.
После завершения рабочего совещания состоялось награждение лучших территориальных центров по итогам деятельности в 2016 году. Ими были признаны Центр управления в кризисных ситуациях Северо-Западного регионального центра, Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Астраханской области.