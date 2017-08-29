В Некрасовке открылась самая большая школа страны
29.08.2017, 15:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В районе Некрасовка (ЮВАО) открылась самая большая школа страны. Она рассчитана на 2100 мест: 800 человек смогут учиться в начальных классах, 1300 — в средних и старших. 1 сентября сюда придут 1100 детей. Планируется, что уже в этом учебном году в ней будут заниматься 2,1 тысячи ребят (с учетом активного заселения близлежащих новостроек). В школе будут работать около 300 педагогов и других сотрудников (в настоящее время — 76 человек).
«Я надеюсь, что эта школа не только по размерам, но и по качеству образования будет достойной. Я попрошу Департамент образования, чтобы он оказал всемерное содействие в ее комплектации и методическом обеспечении учебного процесса. Школа войдет в число первых учебных заведений, включенных в систему «Московская электронная школа». Она уже сегодня оснащена всем необходимым для этого. Так что качество образования, я уверен, здесь будет достаточно высоким», — отметил Сергей Собянин.
По его словам, в новой школе начальные классы будут заниматься отдельно от средних и старших. «Школа очень правильно зонирована, так что здесь, я надеюсь, будет и комфортно, и безопасно», — сказал Мэр Москвы.
Он поздравил учеников и педагогов с новосельем и добавил, что по плану школа должна была быть построена на полгода позднее. «Спасибо строителям, что сделали значительно раньше такую школу — практически за год. Это самая большая школа, построенная в самые короткие сроки», — добавил Сергей Собянин.
Он также обратился к родителям школьников: «Я надеюсь и на родителей, в силу того что мы в каждой школе образуем систему самоуправления, и от родителей очень многое зависит. И директора, и школы очень самостоятельны в финансовом, организационном, учебном плане. Но за всем этим должен быть родительский контроль».
По словам Сергея Собянина, Некрасовку не считают самым лучшим районом Москвы, но год от года мнение о нем меняется. Недавно здесь открыли современную поликлинику, строятся четыре детских сада и еще одна школа. «И очень важно, конечно, что полным ходом идет строительство метро. Надеюсь, в следующем году, до конца года, работы будут завершены», — сказал Мэр Москвы.
Кроме того, в центре района вскоре появятся спорткомплекс и парк. «Мы приняли решение в центре района отказаться от жилищного строительства — будет большой спортивный комплекс с ледовым залом, с плавательным бассейном, торгово-развлекательный центр, парк. Так что Некрасовка будет достойным районом Москвы», — сообщил Сергей Собянин.
«Я надеюсь, что эта школа не только по размерам, но и по качеству образования будет достойной. Я попрошу Департамент образования, чтобы он оказал всемерное содействие в ее комплектации и методическом обеспечении учебного процесса. Школа войдет в число первых учебных заведений, включенных в систему «Московская электронная школа». Она уже сегодня оснащена всем необходимым для этого. Так что качество образования, я уверен, здесь будет достаточно высоким», — отметил Сергей Собянин.
По его словам, в новой школе начальные классы будут заниматься отдельно от средних и старших. «Школа очень правильно зонирована, так что здесь, я надеюсь, будет и комфортно, и безопасно», — сказал Мэр Москвы.
Он поздравил учеников и педагогов с новосельем и добавил, что по плану школа должна была быть построена на полгода позднее. «Спасибо строителям, что сделали значительно раньше такую школу — практически за год. Это самая большая школа, построенная в самые короткие сроки», — добавил Сергей Собянин.
Он также обратился к родителям школьников: «Я надеюсь и на родителей, в силу того что мы в каждой школе образуем систему самоуправления, и от родителей очень многое зависит. И директора, и школы очень самостоятельны в финансовом, организационном, учебном плане. Но за всем этим должен быть родительский контроль».
По словам Сергея Собянина, Некрасовку не считают самым лучшим районом Москвы, но год от года мнение о нем меняется. Недавно здесь открыли современную поликлинику, строятся четыре детских сада и еще одна школа. «И очень важно, конечно, что полным ходом идет строительство метро. Надеюсь, в следующем году, до конца года, работы будут завершены», — сказал Мэр Москвы.
Кроме того, в центре района вскоре появятся спорткомплекс и парк. «Мы приняли решение в центре района отказаться от жилищного строительства — будет большой спортивный комплекс с ледовым залом, с плавательным бассейном, торгово-развлекательный центр, парк. Так что Некрасовка будет достойным районом Москвы», — сообщил Сергей Собянин.
Источник: https://www.mos.ru