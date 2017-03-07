В Норвегии намерены запретить бензиновые и дизельные автомобили к 2025 году
07.03.2017, 14:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Норвегии планируется поэтапный отказ от автомобилей с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами к 2025 году. Таких результатов местные власти планируют достичь благодаря налоговой системе, стимулирующей продажи автомобилей с электродвигателями.
На данный момент Норвегия – лидер по продажам электрокаров в мире. На такие транспортные средства приходится около 24% от общих продаж машин в стране. При этом Норвегия является одним из крупнейших экспортеров нефти.
Власти Германии также планируют, что все новые автомобили, зарегистрированные в стране, должны будут иметь нулевой уровень выбросов к 2030 году. Соответствующий документ, который уже подготовили в Бундесрате,будет является частью глобального плана по сокращению уровня выбросов на 80-95% к 2050 году.
На такие же меры готовы пойти и другие члены союза Транспортных средств с нулевым уровнем выбросов (ZEV). Кроме этого, к ним могут присоединиться американские штаты Калифорния, Коннектикут, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк, Орегон и Вермонт.
На данный момент Норвегия – лидер по продажам электрокаров в мире. На такие транспортные средства приходится около 24% от общих продаж машин в стране. При этом Норвегия является одним из крупнейших экспортеров нефти.
Власти Германии также планируют, что все новые автомобили, зарегистрированные в стране, должны будут иметь нулевой уровень выбросов к 2030 году. Соответствующий документ, который уже подготовили в Бундесрате,будет является частью глобального плана по сокращению уровня выбросов на 80-95% к 2050 году.
На такие же меры готовы пойти и другие члены союза Транспортных средств с нулевым уровнем выбросов (ZEV). Кроме этого, к ним могут присоединиться американские штаты Калифорния, Коннектикут, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк, Орегон и Вермонт.