ОРЕАНДА-НОВОСТИ Реставраторы в Великом Новгороде восстановили спасённую из руин фреску XV века «Богоматерь на престоле». Она будет возвращена в Софийский собор Новгородского Кремля, сообщила директор Новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева.



«Фреска «Богоматерь на престоле» будет возвращена на стены древнего храма в этом году. Уникальность операции заключается в том, что утраченная часть изображения восстановлена реставраторами буквально из мусора - сбитой в XVII веке штукатурки. При этом фрагменты фрески учёные обнаруживали в ходе раскопок по частям - сначала в 1956 году, затем в 1990-е годы во время ремонта Софийского собора», - сказала она.



Композиция, предположительно созданная в 1466 году, изображает сидящую на троне Богоматерь с Христом-младенцем на руках, рядом - архангелы Михаил и Гавриил. По словам художника-реставратора Татьяны Ромашкевич, фреска обладает высокими художественными достоинствами и отличается редкой иконографией.



Размеры фрески составляют 1,7 метра на 1 метр. Восстановленный шедевр разместят на том же месте, где она находилась 600 лет назад - в южной части Софийского собора.