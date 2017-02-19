В Новгородской области определены мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации в озере Ильмень
19.02.2017, 11:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Представители региональных и федеральных органов власти, представители ученого сообщества вместе с рыбаками-любителями обсудили первые мероприятии рыбохозяйственной мелиорации в озере Ильмень. Они пройдут в устье реки Ниша и воротках озерок, расположенных в Мстинской пойме.
В совещании по этому вопросу приняли участие заместитель губернатора Александр Бойцов, председатель общественного совета при департаменте природных ресурсов и экологии Новгородской области Александр Филиппов, заместитель руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Ахмед Абдуллаев, и.о. директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства имени Л.С. Берга» (ФГБНУ «ГосНИОРХ») Анатолий Лукин, начальник Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» Максим Сырица и другие. На совещание были также приглашены рыбаки-промысловики, рыбаки-любители.
Напомним, комплекс мероприятий, направленных на улучшение гидрологических, гидрохимических и гидробиологических условий обитания рыб в озере Ильмень и устьях рек Ниша, Ловать, Мста, Шелонь проводятся по поручению Президента России.
Участники совещания познакомились с представленным на обсуждение ФГБНУ «ГосНИОРХ» научным обоснованием проведения расчистки акватории озера и ряда рек области.
Обсуждался и не мене актуальный вопрос: внесение изменений в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна. Они касаются введения дополнительных ограничений рыболовства на озере Ильмень, в том числе в весенний период, а также мер по организации промышленного рыболовства на озере Ильмень в период весеннего нереста рыбы в целях сохранения рыбных запасов.
Руководитель ФГБНУ «ГосНИОРХ» доложил, что предложения по установлению дополнительных запретных участков для постановки мереж в Мстинской и Ловатской поймах озера Ильмень и запрету использования ставных сетей на малых водных объектах в период весеннего нереста рыб, а также изменению разрешенного размера ячеи ставных и плавных сетей, используемых на озере Ильмень для изъятия мелкого частика, на 30-36 мм, одобрены на учёном совете ФГБНУ «ВНИРО», и заверил, что соответствующие изменения в Правила рыболовства будут внесены уже в ближайшее время.
В совещании по этому вопросу приняли участие заместитель губернатора Александр Бойцов, председатель общественного совета при департаменте природных ресурсов и экологии Новгородской области Александр Филиппов, заместитель руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Ахмед Абдуллаев, и.о. директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства имени Л.С. Берга» (ФГБНУ «ГосНИОРХ») Анатолий Лукин, начальник Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» Максим Сырица и другие. На совещание были также приглашены рыбаки-промысловики, рыбаки-любители.
Напомним, комплекс мероприятий, направленных на улучшение гидрологических, гидрохимических и гидробиологических условий обитания рыб в озере Ильмень и устьях рек Ниша, Ловать, Мста, Шелонь проводятся по поручению Президента России.
Участники совещания познакомились с представленным на обсуждение ФГБНУ «ГосНИОРХ» научным обоснованием проведения расчистки акватории озера и ряда рек области.
Обсуждался и не мене актуальный вопрос: внесение изменений в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна. Они касаются введения дополнительных ограничений рыболовства на озере Ильмень, в том числе в весенний период, а также мер по организации промышленного рыболовства на озере Ильмень в период весеннего нереста рыбы в целях сохранения рыбных запасов.
Руководитель ФГБНУ «ГосНИОРХ» доложил, что предложения по установлению дополнительных запретных участков для постановки мереж в Мстинской и Ловатской поймах озера Ильмень и запрету использования ставных сетей на малых водных объектах в период весеннего нереста рыб, а также изменению разрешенного размера ячеи ставных и плавных сетей, используемых на озере Ильмень для изъятия мелкого частика, на 30-36 мм, одобрены на учёном совете ФГБНУ «ВНИРО», и заверил, что соответствующие изменения в Правила рыболовства будут внесены уже в ближайшее время.