ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Крупный ночной пожар на складе в Дзержинском районе Новосибирска ликвидировали 65 человек и 20 единиц техники. В результате пожара погибших и травмированных нет. Строения промзоны, располагавшиеся в непосредственной близости от горящего объекта, не пострадали. Изучение проб воздуха показало, что концентрация вредных веществ не превысила предельно-допустимых значений. Химически-опасных веществ не выявлено.

Стремительному развитию пожара, сообщение о котором поступило около 10 вечера (местн. вр.) 22 февраля, способствовали сильные порывы ветра и наличие большого количества горючих материалов.

С двух боевых участков на тушение огня подали сразу десять пожарных стволов. Три часа интенсивной и непрерывной работы потребовалось пожарным, чтобы локализовать серьезный пожар, площадь которого составила около 1600 кв. метров. Пожарные предотвратили распространение огня на соседние строения, эвакуировав из здания шесть газовых баллонов: четыре кислородных, один с пропаном и один с ацитиленом. Для контроля состояния атмосферного воздуха на месте работали радиохимическая и санитарно-гигиеническая лаборатории.

Порядка трех часов потребовалось на проливку и разборку сгоревших конструкций, чтобы не возникло повторного возгорания.