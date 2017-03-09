ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Новосибирской области приступили к подготовке автодорог региона к прохождению паводка.«В настоящее время выполнено 20% от запланированного объема работ. Принимаемые меры являются традиционными с целью минимизации разрушения дорожного полотна и искусственных сооружений при прохождении паводковых вод. Все мероприятия проходят в рамках выполнения работ по содержанию. Годовой объём средств, направляемых на круглогодичное содержание сети автодорог Новосибирской области протяженностью 12 750 км, составляет 3,1 млрд рублей. В составе работ зимнего содержания предусмотрен перечень работ обязательных к выполнению в рамках подготовки к прохождению паводка», – отметил заместитель начальника управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Виктор Хихлов.

«Подрядные организации приступили к работам с 27 февраля, работы на всей сети региональных и межмуниципальных автодорог продлятся до 25 марта. Необходимо охватить всю сеть автодорог регионального и межмуниципального значения – 12 750 км, а также 265 мостов и 7113 водопропускных труб. Работы проводятся с применением ручного труда и с использованием специальной дорожной техники. В целом по области для выполнения работ по подготовке к паводку задействовано от 750 до 985 единиц техники и от 110 до 180 человек ежедневно», – подчеркнул он.