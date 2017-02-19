ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации паблика «АСТ-54», опубликовавшего видео перепалки между водителями на повышенных тонах, автомобиль «скорой» не смог проехать из-за перегородившего проезд грузовика. При этом водитель грузовика, уверяют очевидцы, отказался отогнать свой автомобиль. Уговоры, по информации очевидцев, продолжались около 20 минут, пока прохожие не нашли владельцев других авто, которые могли бы освободить проезд. Они отогнали свои машины и дали дорогу неотложке. Также сообщается, что в машине «скорой» находился тяжелобольной пациент.

По данному сообщению следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка.