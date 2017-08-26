ОРЕАНДА-НОВОСТИ Начиная с марта 2016 года, в результате бомбардировок коалиции в Йемене погибло более пяти тысяч мирных жителей. Представители ООН в Женеве привели печальную статистику последних дней: в среду в результате воздушных ударов по гостинице в провинции Сана погибло 33 человек, а еще 25 были ранены.



В среду же бомба разрушила жилой дом, находившийся в 400 метрах от пропускного пункта повстанцев. Днём раньше жертвами бомбардировки стали женщина и двое детей.



«Общее число жертв среди гражданского населения только за эту неделю превысило количество убитых за весь июнь – 52 человека - и за июль, когда погибло 57 мирных жителей», – заявила Лиз Троссел из Управления ООН по правам человека.



По сообщениям местных жителей, бомбардировки коалиции во главе с Саудовской Аравией проводились без всякого предупреждения.



В ООН напоминают, что нападения на гражданских лиц и гражданские объекты запрещены международным правом. Стороны конфликта обязаны обеспечивать защиту мирных жителей.



В ООН призвали соответствующие власти провести независимое расследование воздушных ударов по гостинице в Сане и других нападений на гражданских лиц в Йемене.



Напомним, что конфликт в Йемене начался с противостояния правительства и повстанцев из числа хуситов. На стороне властей выступила воздушная коалиция, которую возглавила Саудовская Аравия. В ООН не раз предупреждали, что в стране происходит гуманитарная катастрофа: тысячи людей находятся на грани голода, мирные жители гибнут в результате обстрелов и воздушных бомбардировок, остальные целыми семьями бегут от насилия.