ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Лик» 56-летнего Сергея Золотарёва. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По мнению следствия, в течение 2008 года Золотарев под предлогом строительства многоярусной автостоянки на перекрестке ул. 15-я Рабочая – ул. Харьковская в г. Омске получил от четырёх граждан и одной коммерческой фирмы более 14,5 млн рублей. Однако часть денежных средств в размере 5,7 млн рублей он потратил на цели, не связанные с возведением объекта, в том числе погасил собственный кредит.

В результате строительство автостоянки фактически так и не началось, а ООО «Лик» обанкротилось.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.