В Омске выпустят новые проездные карты
15.03.2017, 15:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Омским пассажирам обновят транспортные карты. Об этом на днях стало известно, после того, как главный перевозчик "третьей столицы" - "Пассажирсервис" - объявил конкурс на изготовление 21 тысячи новых пластиковых карт, используемых для оплаты проезда в городском транспорте.
Первые аналогичные смарт-карты появились в Омске с 1 мая 2015 года, однако с тех пор запас из 100 тысяч штук, изготовленных тогда столичным ООО "Интеллектуальные системы управления бизнесом", подходит к концу. Напомним, контракт на их производство был оценён в 2 миллиона 400 тысяч рублей.
Комментируя значительно выросшую цену изготовления карт директор МП "Пассажирсервис" Наталья Сергина подчеркнула, что новый контракт соответствует новым реалиям на рынке. При этом отпускная цена карточек для населения также увеличится. Если раньше каждая обходилась в 50 рублей, то теперь они будут стоить по 100 рублей.
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Новая партия, как указано в Единой информационной системе в сфере закупок, обойдётся бюджету в два раза дешевле - 1 миллион 40 тысяч рублей. Предполагается, что новый карточки можно будет приобрести уже с мая текущего года.
Новые проездные порадуют более современным дизайном. Ожидается, что на белой карточке будет размещён фотоколлаж, состоящий из зданий СКК им. Блинова, Никольского собора, музыкального театра, а также двух видов городского транспорта - троллейбуса и автобуса.
Напомним, действующие сейчас смарт-карты украшены фотографиями других достопримечательностей Омска (Успенского собора, театра "Арлекин", памятного знака в честь основателей Омска "Держава" и фонтана в сквере Дзержинского), которые занимают большую её часть.
Согласно условиям аукциона, заказчику должны быть поставлены 4 тысячи студенческих карт, 9 тысяч пенсионных, 3,5 тысячи школьных и 4,5 тысячи универсальных.
Средства на новой карте будут храниться 3 года.
Первые аналогичные смарт-карты появились в Омске с 1 мая 2015 года, однако с тех пор запас из 100 тысяч штук, изготовленных тогда столичным ООО "Интеллектуальные системы управления бизнесом", подходит к концу. Напомним, контракт на их производство был оценён в 2 миллиона 400 тысяч рублей.
Комментируя значительно выросшую цену изготовления карт директор МП "Пассажирсервис" Наталья Сергина подчеркнула, что новый контракт соответствует новым реалиям на рынке. При этом отпускная цена карточек для населения также увеличится. Если раньше каждая обходилась в 50 рублей, то теперь они будут стоить по 100 рублей.
--- Информация: специализированный ресурс http://damaxstudio.com/ofsetnaya-pechat.html поможет выбрать и заказать оригинальные упаковки, открытки, приглашения, календари, рекламные листовки, визитки, а также другую печатную продукцию офсетом из современных материалов и на передовом оборудовании с гарантией качества на все виды работ, возможностью ознакомиться с подробным описанием всех наименований и получить консультацию специалистов при оформлении заказа. ---
Новая партия, как указано в Единой информационной системе в сфере закупок, обойдётся бюджету в два раза дешевле - 1 миллион 40 тысяч рублей. Предполагается, что новый карточки можно будет приобрести уже с мая текущего года.
Новые проездные порадуют более современным дизайном. Ожидается, что на белой карточке будет размещён фотоколлаж, состоящий из зданий СКК им. Блинова, Никольского собора, музыкального театра, а также двух видов городского транспорта - троллейбуса и автобуса.
Напомним, действующие сейчас смарт-карты украшены фотографиями других достопримечательностей Омска (Успенского собора, театра "Арлекин", памятного знака в честь основателей Омска "Держава" и фонтана в сквере Дзержинского), которые занимают большую её часть.
Согласно условиям аукциона, заказчику должны быть поставлены 4 тысячи студенческих карт, 9 тысяч пенсионных, 3,5 тысячи школьных и 4,5 тысячи универсальных.
Средства на новой карте будут храниться 3 года.