ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 июля 1995 года во дворе одного из домов по улице Барнаульской в городе Улан-Удэ было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти – травмами головы. Прокуратурой Октябрьского района по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР (убийство).

По подозрению в совершении данного преступления вскоре был задержан 42-летний приятель покойного мужчины, с которым незадолго до происшествия они вместе употребляли спиртное. Однако 26 января 1996 года задержанный мужчина совершил побег и до недавнего времени скрывался от следствия. Но мероприятия по его розыску не прекращались. После реорганизации следственных органов прокуратуры уголовное дело было передано в следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК России по Республике Бурятия. Следователи, работая над преступлениями прошлых лет, направляли поручения в орган дознания о проведении различных оперативных мероприятий, в рамках которых сотрудниками уголовного розыска полиции рассылались дактокарты обвиняемого во все регионы. Недавно было зафиксировано совпадение отпечатков пальцев рук разыскиваемого мужчины с отпечатками рук жителя Омска. Несмотря на то, что мужчина представлялся иными именем и фамилией, которые значились в его паспорте (возможно поддельном), он был идентифицирован и задержан. В настоящее время по поручению следствия ему повторно предъявлено обвинение в соответствии с действующим законодательством в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.

По данным следствия, 14 июля 1995 года обвиняемый с компанией приятелей совершил кражу со склада одного из магазинов в городе Улан-Удэ, после чего с похищенным имуществом они приехали в дом по улице Барнаульской, где принялись распивать спиртные напитки, которые употребляли в течение вечера и ночи. Следующим утром во время продолжавшегося застолья между обвиняемым и одним из его соучастников-собутыльников произошла ссора, в ходе которой злоумышленник во дворе дома взял металлический прут и им с силой нанес несколько ударов по голове своего противника. От полученных повреждений потерпевший почти сразу скончался, а обвиняемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан, однако позже совершил побег.

На момент совершения преступления мужчине едва исполнилось 42 года, сейчас – ему 64, в течение более двух десятков лет ему удавалось скрываться от правосудия.