В Омске задержана школьница, подозреваемая в сбыте наркотиков
19.01.2017, 11:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В полицию Омской области поступила информация о возможной причастности одной из омских 16-летних школьниц к приобретению и сбыту наркотических средств. Несколько недель наркополицейскими отрабатывалась полученная информация. Было установлено, что девушка длительное время занималась сбытом синтетических наркотиков посредством закладок специально оборудованных тайников, в которые она помещала свёртки с дозами.
Школьница была задержана. В ходе личного досмотра у девушки было изъято 15 расфасованных пакетиков с наркотическим средством, общий вес которого составил более 8 граммов. Помимо наркотика школьница имела при себе сумку с учебниками и спортивную форму. Выяснилось, что в этот день, после окончания уроков, она уже успела сделать несколько закладок.
Задержанная пояснила полицейским, что в соцсетях ей поступило предложение стать распространителем наркотика за денежное вознаграждение, с обещанием высокого и стабильного дохода.
В настоящее время в отношении задержанной проводится комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельства и мотивов произошедшего.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Школьница была задержана. В ходе личного досмотра у девушки было изъято 15 расфасованных пакетиков с наркотическим средством, общий вес которого составил более 8 граммов. Помимо наркотика школьница имела при себе сумку с учебниками и спортивную форму. Выяснилось, что в этот день, после окончания уроков, она уже успела сделать несколько закладок.
Задержанная пояснила полицейским, что в соцсетях ей поступило предложение стать распространителем наркотика за денежное вознаграждение, с обещанием высокого и стабильного дохода.
В настоящее время в отношении задержанной проводится комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельства и мотивов произошедшего.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.