В Оренбургской области полицейский Дед Мороз посетил Гамалевский дом детства
31.12.2016, 09:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии Нового года и в рамках общероссийской акции "Полицейский Дед Мороз" сотрудники ОМВД России по Оренбургской области приехали поздравить воспитанников Гамалеевского детского дома с наступающими праздниками.
Полицейские привезли ребятам в подарок 14 пар тёплых валенок и другие подарки и поздравили их от лица всех правоохранителей, призвав хорошо учиться и продолжать успехи в спорте и творчестве, достигнутые на данный момент.
Ни для кого не секрет, что ребята из детского дома принимают активное участие в жизни округа, и прославляют его на всевозможных соревнованиях и конкурсах постоянно становятся их победителями и лауреатами.
В благодарность за поздравления и подарки девчонки и мальчишки устроили в честь гостей новогоднее мини-представление с весёлыми играми и превращениями, хороводами и плясками, а также сказкой, в которой добро по традиции победило зло. Где Дед Мороз – добрый волшебник, осуществил детские мечты, а красавица-снегурочка пообещала, что Новый 2017 год станет ещё счастливее, чем предыдущий. На память о теплой встрече ребята преподнесли гостям новогодние открытки, которые они сделали своими руками, вложив в них тепло сердец и самые искренние пожелания добра.
Полицейские привезли ребятам в подарок 14 пар тёплых валенок и другие подарки и поздравили их от лица всех правоохранителей, призвав хорошо учиться и продолжать успехи в спорте и творчестве, достигнутые на данный момент.
Ни для кого не секрет, что ребята из детского дома принимают активное участие в жизни округа, и прославляют его на всевозможных соревнованиях и конкурсах постоянно становятся их победителями и лауреатами.
В благодарность за поздравления и подарки девчонки и мальчишки устроили в честь гостей новогоднее мини-представление с весёлыми играми и превращениями, хороводами и плясками, а также сказкой, в которой добро по традиции победило зло. Где Дед Мороз – добрый волшебник, осуществил детские мечты, а красавица-снегурочка пообещала, что Новый 2017 год станет ещё счастливее, чем предыдущий. На память о теплой встрече ребята преподнесли гостям новогодние открытки, которые они сделали своими руками, вложив в них тепло сердец и самые искренние пожелания добра.