ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сотрудники всех пожарно-спасательных частей города Орла принимают участие в тушении пожара в торговом центре на улице Октябрьская города Орла. Возгорание локализовано, продолжается ликвидация пожара. Огнеборцами эвакуировано порядка 40 человек, сотрудники центра и покупатели, многие покинули здание самостоятельно, когда только началось задымление.



Сообщение о пожаре на телефон службы спасения 101 поступило в 18.59, в тушении принимают участие порядка 45 человек личного состава всех ПСЧ города Орла, 16 единиц техники, в том числе коленчатый подъемник с 50 м лестницей. Основному корпусу торгового центра уже ничего не угрожает, площадь возгорания примерно 200 кв.м., территория оцеплена сотрудниками полиции, дежурит скорая помощь, двум женщинам потребовалась помощь медиков, пожарные их довели до скорой помощи, медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Эксперты испытательной пожарной лаборатории приступят к расследованию причин пожара после полной ликвидации возгорания. Информация уточняется.



Тушение пожара осложнена токсичностью горимых элементов здания, спасатели работают в дыхательных аппаратах.