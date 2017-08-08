ОРЕАНДА-НОВОСТИ В IV квартале этого года в Пекине проведут Дни Москвы. Они продлятся в течение пяти дней.



На сегодняшний день заявки на участие в конкурсе на оказание услуг по проведению мероприятия подали две организации. Начальная цена контракта составляет около 28 миллионов рублей. Информацию об этом подтвердил московский департамент внешнеэкономических и международных связей, который также выступил заказчиком.



Дни Москвы в Пекине проведут для развития партнёрства, культурного и делового сотрудничества между городами. В рамках мероприятия, запланировано от четырёх и более встреч с руководством и экспертами различных учреждений, а также проведение форума по вопросам развития делового сотрудничества между столицами России и Китая в области туризма и конференций, где обсудят урбанистическую и экологическую сферы.



Посетителей мероприятия познакомят с Москвой и московским зоопарком с помощью выставок-презентаций. Кроме того, запланировано выступление столичных фигуристов.