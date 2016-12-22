ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные Следственным отделом по Ленинскому району г. Пермь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему инспектору полка дорожно-постовой службы ГИБДД УМВД России по г. Перми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

Следствием и судом установлено, что 31 октября .2016 года виновный, являясь инспектором полка дорожно-постовой службы ГИБДД УМВД России по г. Перми, выявил факт совершения административного правонарушения водителем автомобиля, не имеющего права управления транспортным средством. За не составление протокола об административном правонарушении и протокола о задержании транспортного средства, инспектор потребовал от правонарушителя взятку в виде денег в сумме 20 тысяч рублей. О данном факте гражданин сообщил в ОРЧ СБ ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ночь на 5 ноября 2016 года инспектор ГИБДД сразу после получения от правонарушителя взятки был задержан.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет.