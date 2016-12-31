В Пермской области полицейские дарят детям "Новогоднее чудо"
31.12.2016, 10:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. После работы пермские стражи порядка превращаются в Деда Мороза и Снегурочку. Так в последнюю предновогоднюю неделю несёт службу ряд сотрудников органов внутренних дел. Посещают они не только детишек своих коллег, но и ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Полицейские отмечают, что в каждой семье их встречают очень хорошо. Детки уже нарядные (о визите их предупреждают заранее), с отличным настроением, готовые петь и танцевать. Напоследок обязательно водят хоровод, поют "В лесу родилась елочка". Нередко к хороводу присоединяются и родители.
За неделю полицейским удаётся посетить порядка 50-60 семей. Это примерно десяток в день. Бывали случаи – не успевали до полуночи.
Полицейские отмечают, что в каждой семье их встречают очень хорошо. Детки уже нарядные (о визите их предупреждают заранее), с отличным настроением, готовые петь и танцевать. Напоследок обязательно водят хоровод, поют "В лесу родилась елочка". Нередко к хороводу присоединяются и родители.
За неделю полицейским удаётся посетить порядка 50-60 семей. Это примерно десяток в день. Бывали случаи – не успевали до полуночи.