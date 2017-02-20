В Петербург завершено расследование уголовного дела об избиении фельдшера "скорой помощи"
20.02.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела, в отношении ранее судимого 38-летнего Виталия Гиля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ (побои).
По данным следствия, 15 февраля 2017 года бригада «скорой помощи» прибыла в гостиницу, расположенную в одном из домов по улице Ткачей, для оказания медицинской помощи мужчине, которому стало плохо после употребления спиртных напитков.
Во время оказания помощи больному обвиняемый, также находившийся в помещении в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу фельдшера. Женщина с травмой головы обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь и назначено амбулаторное лечение.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, 15 февраля 2017 года бригада «скорой помощи» прибыла в гостиницу, расположенную в одном из домов по улице Ткачей, для оказания медицинской помощи мужчине, которому стало плохо после употребления спиртных напитков.
Во время оказания помощи больному обвиняемый, также находившийся в помещении в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу фельдшера. Женщина с травмой головы обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь и назначено амбулаторное лечение.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.