В Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в избиении фельдшера "скорой"
22.02.2017, 13:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу в кратчайшие сроки завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего Виталия Гиля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ (побои).
Следствием установлено, что 15 февраля 2017 года бригада «скорой помощи» прибыла в гостиницу, расположенную в одном из домов по улице Ткачей, для оказания медицинской помощи мужчине, которому стало плохо после употребления спиртных напитков.
Во время оказания помощи больному обвиняемый, также находившийся в помещении в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу фельдшера. Женщина с травмой головы обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь и назначено амбулаторное лечение.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственный комитет незамедлительно реагирует на все случаи нарушения прав медицинских работников, и каждый, кто осуществляет прямое вмешательство в их профессиональную деятельность, должен задуматься о том, что понесет за это ответственность по всей строгости закона.
Следствием установлено, что 15 февраля 2017 года бригада «скорой помощи» прибыла в гостиницу, расположенную в одном из домов по улице Ткачей, для оказания медицинской помощи мужчине, которому стало плохо после употребления спиртных напитков.
Во время оказания помощи больному обвиняемый, также находившийся в помещении в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу фельдшера. Женщина с травмой головы обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь и назначено амбулаторное лечение.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственный комитет незамедлительно реагирует на все случаи нарушения прав медицинских работников, и каждый, кто осуществляет прямое вмешательство в их профессиональную деятельность, должен задуматься о том, что понесет за это ответственность по всей строгости закона.