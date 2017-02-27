ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 14 по 18 октября в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации, в г.Санкт-Петербурге пройдёт 137-я Ассамблея Межпарламентского союза.



В состав Организационного комитета по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи МПС в качестве сопредседателей вошли Председатель Государственной Думы и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



В состав оргкомитета также вошли заместитель Председателя Государственной Думы, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, председатель Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.



Межпарламентский союз – одна из самых представительных и авторитетных организаций в сфере межпарламентского сотрудничества. Она объединяет парламенты 170 государств. МПС образно называют «парламентским измерением» Организации Объединённых Наций, на этой площадке идёт равноправный диалог и содержательный обмен мнениями.