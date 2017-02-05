Минувшим вечером в помещение автозаправочной станции по Липовой аллее в Приморском районе Санкт-Петербурга, проникли двое неизвестных, которые, угрожая ножом и электрошокером 43-летнему оператору, совершили хищение из кассового аппарата и скрылись с места происшествия. Сумма ущерба устанавливается. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия. Злоумышленники разыскиваются.

В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).