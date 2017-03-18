В Петербурге возбуждено дело в отношении женщины, оставившей ребёнка в опасности
18.03.2017, 15:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками полиции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, оставившей на улице свою пятимесячную внучку без присмотра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
15 марта 2017 года в Петербурге в детской коляске на улице была обнаружена пятимесячная девочка.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий уже на следующий день сотрудники полиции установили личности матери и бабушки ребёнка. Обе женщины были опрошены.
Было установлено, что мать ребёнка раннее оставила его бабушке, сообщив, что не планирует её содержать, после чего 40-летняя гражданка вывезла коляску со своей внучкой и оставила на улице, рассчитывая на то, что девочку обнаружат и сдадут в детский дом.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
15 марта 2017 года в Петербурге в детской коляске на улице была обнаружена пятимесячная девочка.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий уже на следующий день сотрудники полиции установили личности матери и бабушки ребёнка. Обе женщины были опрошены.
Было установлено, что мать ребёнка раннее оставила его бабушке, сообщив, что не планирует её содержать, после чего 40-летняя гражданка вывезла коляску со своей внучкой и оставила на улице, рассчитывая на то, что девочку обнаружат и сдадут в детский дом.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.