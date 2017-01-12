В Петербурге задержан подозреваемый в "телефонном" терроризме
12.01.2017, 10:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники полиции изобличили гражданина в том, что в декабре прошлого года он заведомо ложно сообщил о, якобы взрывном устройстве в квартире на улице Маршала Новикова в Петербурге.
17 декабря 2016 года около одиннадцати часов утра по телефону "02" поступил звонок с сообщением о взрывном устройстве в одной из квартир дома 25 на улице Маршала Новикова.
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Приморскому району задержали 48-летнего неработающего гражданина, который изобличён в совершении указанного преступления. Данное преступление он совершил из хулиганских побуждений.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
17 декабря 2016 года около одиннадцати часов утра по телефону "02" поступил звонок с сообщением о взрывном устройстве в одной из квартир дома 25 на улице Маршала Новикова.
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Приморскому району задержали 48-летнего неработающего гражданина, который изобличён в совершении указанного преступления. Данное преступление он совершил из хулиганских побуждений.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.