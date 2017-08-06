ОРЕАНДА-НОВОСТИ Гроза ожидается в Московском регионе 7 августа, синоптики объявили «жёлтый» уровень опасности, сообщает сайт Гидрометцентра России.



«Жёлтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.



Такой же уровень опасности объявили в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, отмечается в материале.



Температура воздуха будет достигать 24 градусов. Ожидается ветер 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду. Местами обещают небольшие дожди, уточняется в сообщении.