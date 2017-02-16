ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СКР по Московской области проводится доследственная проверка по информации о том, что в одной из школ Одинцовского района Московской области с учащимися младших классов произошел инцидент в ходе которого, унижена честь и достоинство несовершеннолетнего ребенка.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.