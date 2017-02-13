ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные следственными органами ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении четверых жителей Серпуховского района и двух жителей Калужской области, которые признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, совершённых организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Как установлено следствием и судом, с апреля 2015 по июнь 2016 года шестеро мужчин и женщин, действуя организованной группой, согласно заранее отведённым ролям, организовали проведение вне игорной зоны, в арендованном и оборудованном ими соответствующим образом помещении, расположенном в городском округе Протвино Московской области, азартные игры, обеспечив доступ к игровому залу неопределённому кругу лиц.

Свою незаконную деятельность злоумышленники осуществляли более года, но 29 июня 2016 года незаконная деятельность указанной группы лиц была пресечена.

Приговором суда, все обвиняемые признаны виновными в совершении преступления.