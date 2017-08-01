ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно данным Росстата, за шесть месяцев 2017 года в Подмосковье показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий снизился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.



За шесть месяцев 2017 года в Подмосковье в результате ДТП погибло на 52 человека меньше чем за аналогичный период 2016 года, отмечается в материале.



«Работа единой системы вызова экстренных служб “112”, службы скорой, отработанная маршрутизация пациентов повышают оперативность оказания медпомощи пострадавшим в ДТП. В целях привлечения кадров к участию в региональной программе соципотеки допущены врачи скорой медпомощи, анестезиологи-реаниматологи без первой или высшей квалификационной категории, фельдшеры скорой помощи с медицинским стажем не менее трех лет», – приводятся в сообщении слова Ольги Забралова.



В Подмосковье на базе стационаров, в том числе вдоль федеральных трасс, организовано 44 травматологических центра, из них 11 центров третьего уровня, где пострадавшим в ДТП могут оказать все виды медицинской помощи.



Подробная информация об условиях и требованиях к участникам подмосковной программы соципотеки размещена на сайте областного министерства здравоохранения, заключается в релизе.