В Подмосковье стартует ежегодная прививочная кампания
11.08.2017, 11:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Прививочная кампания против гриппа начнется с 11 августа на территории Подмосковья, в больницы уже поступили первые парии вакцины, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«С 11 августа 2017 года на территории Московской области, начинается ежегодная прививочная кампания против гриппа», – говорится в сообщении.
В медицинские учреждения поступили первые партии вакцины против гриппа для вакцинации населения из групп риска. В них входят: взрослое население, лица в возрасте старше 60 лет, часто болеющие, лица с хроническими соматическими заболеваниями, лица призывного возраста, отмечается в материале.
Кроме того, в группу риска попадает взрослое население отдельных видов профессий, таких как медицинские работники, работники образования, транспорта, коммунальной сферы и сферы обслуживания, уточняется в сообщении.
«Защитить себя и своих близких от гриппа можно пройдя вакцинацию в поликлиниках по месту жительства», – отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.
«С 11 августа 2017 года на территории Московской области, начинается ежегодная прививочная кампания против гриппа», – говорится в сообщении.
В медицинские учреждения поступили первые партии вакцины против гриппа для вакцинации населения из групп риска. В них входят: взрослое население, лица в возрасте старше 60 лет, часто болеющие, лица с хроническими соматическими заболеваниями, лица призывного возраста, отмечается в материале.
Кроме того, в группу риска попадает взрослое население отдельных видов профессий, таких как медицинские работники, работники образования, транспорта, коммунальной сферы и сферы обслуживания, уточняется в сообщении.
«Защитить себя и своих близких от гриппа можно пройдя вакцинацию в поликлиниках по месту жительства», – отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.
Источник: http://mosreg.ru