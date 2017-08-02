ОРЕАНДА-НОВОСТИ Власти Московской области после приостановки деятельности полигона ТБО «Кулаковский» планируют усилить контроль за появлением несанкционированных свалок на территории региона, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.



«Инспекторы государственного экологического и административно-технического надзора Московской области увеличат количество рейдовых мероприятий по выявлению нелегальных свалок в зеленых зонах и вдоль дорог. Это связано с опасениями жителей Чеховского района после приостановки деятельности полигона ТБО "Кулаковский"», – говорится в сообщении.



Как отметил министр экологии и природопользования региона Александр Коган, чьи слова приводятся в материале, на сегодняшний день по решению Чеховского городского суда работа полигона прекращена на 15 суток, параллельно власти подали еще один иск, уже в Арбитражный суд Московской области, об остановке деятельности уже на более длительный срок.



По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева полигон «Кулаковский» будет закрыт с 1 сентября 2017 года. Коган сообщил, что объект исчерпал свои возможности по приему и размещению отходов.



«Дальнейший прием и размещение мусора будет проходить на оставшихся 16 полигонах Подмосковья в рамках утвержденных проектных мощностей», – прокомментировал министр.



Также Коган заявил, что сегодня инспекторами Минэкологии совместно с активистами Общероссийским народным фронтом проводится масштабная работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок Подмосковья. Еженедельно проходят селекторные совещания с руководителями муниципалитетов по контролю за выполнением графика уборки навалов мусора, а также выездные рейды с привлечением сотрудников Госадмтехнадзора и комитета лесного хозяйства.



«Около половины объектов, указанных на интерактивной карте свалок ОНФ, уже ликвидированы, а в тех районах, где темпы уборки свалок будут неудовлетворительными, продолжатся рейдовые мероприятия, а ситуация в них будет рассмотрена на заседании правительства Московской области», – добавил Коган.