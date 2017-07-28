ОРЕАНДА-НОВОСТИ Власти Московской области планируют открыть в 2017 году 35 детских садов, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.



«Подмосковье ежегодно прирастает на 100 тысяч человек. Только в этом году у нас будет открыто 35 детских садов», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».



Он отметил, что в Подмосковье ежегодно поднимают зарплату учителям и воспитателям. Только в 2017 году среднюю зарплату младшим воспитателям подняли на 70% – примерно на 10 тысяч рублей.



«Надеюсь, что наша экономика позволит нам ежегодно повышать зарплату тем людям, которые учат наших детей с малых лет. Каждый год до сих пор у нас это получалось. В этом году мы подняли зарплату 1 мая и еще 1 сентября собираемся поднять её», – подчеркнул Воробьев.