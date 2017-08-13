В Подмосковье в ходе антимусорного рейда зафиксировано 8 нарушений
13.08.2017, 11:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Восемь попыток несанкционированного выброса мусора вдоль автомобильных дорог и автобусных остановок зафиксировано на дорогах Московской области в рамках очередного антимусорного рейда #свиньЯ?, сообщает пресс-служба Минтранспорта Подмосковья.
"По итогам рейда составлено три протокола. Каждому нарушителю выписан штраф и со всеми проведены разъяснительные беседы", – говорится в сообщении.
Так, на автобусной остановке в посёлке Софрино Пушкинского района зафиксировано три случая несанкционированного выброса мусора, ещё два жителя получили предупреждение. В Одинцовском районе на Можайском шоссе рядом с остановкой пресечена попытка выброса двух мешков строительного мусора. Аналогичное нарушение произошло на Мякининском шоссе, где в контейнерную площадку рабочие пытались выбросить строительный мусор. В данном месте составлено два протокола и зафиксировано три нарушения.
Рейды против нарушителей чистоты проводятся по всему Подмосковью. Все факты нарушений фиксируются и виновные несут административное наказание.
Жители региона могут помочь в выявлении нарушителей, выкладывая в социальные сети фото и видео фактов незаконного сброса мусора с хэштегом #свиньЯ?.
«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в регионе сформированы оперативные группы по предотвращению образования стихийных свалок вдоль автодорог. В состав бригады вошли представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ГИБДД, Госадмтехнадзора, Службы инспекции дорог, ГБУ МО “Мосавтодор”, Ассоциации дорожников Подмосковья и Общероссийского народного фронта», – отмечается в релизе.
"По итогам рейда составлено три протокола. Каждому нарушителю выписан штраф и со всеми проведены разъяснительные беседы", – говорится в сообщении.
Так, на автобусной остановке в посёлке Софрино Пушкинского района зафиксировано три случая несанкционированного выброса мусора, ещё два жителя получили предупреждение. В Одинцовском районе на Можайском шоссе рядом с остановкой пресечена попытка выброса двух мешков строительного мусора. Аналогичное нарушение произошло на Мякининском шоссе, где в контейнерную площадку рабочие пытались выбросить строительный мусор. В данном месте составлено два протокола и зафиксировано три нарушения.
Рейды против нарушителей чистоты проводятся по всему Подмосковью. Все факты нарушений фиксируются и виновные несут административное наказание.
Жители региона могут помочь в выявлении нарушителей, выкладывая в социальные сети фото и видео фактов незаконного сброса мусора с хэштегом #свиньЯ?.
«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в регионе сформированы оперативные группы по предотвращению образования стихийных свалок вдоль автодорог. В состав бригады вошли представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ГИБДД, Госадмтехнадзора, Службы инспекции дорог, ГБУ МО “Мосавтодор”, Ассоциации дорожников Подмосковья и Общероссийского народного фронта», – отмечается в релизе.
Источник: http://mosreg.ru