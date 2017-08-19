ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вечером 18 августа в правоохранительные органы Сергиево-Посадского района поступила информация о том, что в одну из больниц города поступила 7-летняя девочка с огнестрельным ранением головы. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).

По данным следствия, ребёнок получил ранение в результате неосторожного обращения с травматическим оружием, принадлежащим дедушке девочки.