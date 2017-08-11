ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 февраля 2014 года в правоохранительные органы Раменского района поступило сообщение от водителя такси, который в поселке Родники Раменского района рядом с железнодорожной станцией под эстакадой услышал звуки стрельбы. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тела трех мужчин с огнестрельными ранениями, четвёртый в тяжёлом состоянии был госпитализирован, однако после реанимационных мероприятий также скончался.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).



Следствием установлено, что тела принадлежат двум ранее судимым местным жителям, 32 и 37 лет, а также двум москвичам, 25 и 30 лет. Следователи установили причастность к совершению указанных преступлений четырёх местных жителей, которые были объявлены в федеральный розыск. Заочно им было предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений.

В декабре 2016 года был задержан один из обвиняемых, ранее судимый 44-летний мужчина, который в ходе допроса полностью признал свою вину и дал показания об обстоятельствах совершенных преступлений.

В настоящее время задержаны ещё двое обвиняемых.