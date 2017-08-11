В Подмосковье задержаны два местных жителя, обвиняемые в убийстве 4 человек
По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Следствием установлено, что тела принадлежат двум ранее судимым местным жителям, 32 и 37 лет, а также двум москвичам, 25 и 30 лет. Следователи установили причастность к совершению указанных преступлений четырёх местных жителей, которые были объявлены в федеральный розыск. Заочно им было предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений.
В декабре 2016 года был задержан один из обвиняемых, ранее судимый 44-летний мужчина, который в ходе допроса полностью признал свою вину и дал показания об обстоятельствах совершенных преступлений.
В настоящее время задержаны ещё двое обвиняемых.