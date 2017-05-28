ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Медицинские учреждения в Подмосковье зафиксировали уже более 2,2 тысячи случаев присасывания клещей, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано почти 3 тысячи укусов, сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Московской области.

"По состоянию на 25 мая на территориях 53 муниципальных образований Московской области медицинскими организациями зарегистрировано 2239 случаев присасывания клещей, в том числе к детям – 684. За аналогичный период 2016 года на территории Московской области было зарегистрировано 2995 случаев присасывания клещей в том числе к детям – 856", – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, наибольшее количество случаев присасывания клещей среди населения было зарегистрировано в следующих муниципальных районах: Орехово-Зуевский (135 случаев), Ногинский (106 случаев), Дмитровский (102 случай), Раменский (99 случаев), Коломенский (81 случай), Серпуховский (70 случаев), а также в городских округах: Балашиха (124 случая), Королев (77 случаев), Орехово-Зуево (60 случаев), Люберцы (134 случая), Красногорск (64 случая) и Павловский Посад (60 случаев).

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводят вакцинацию против клещевого энцефалита, отмечается в материале.

"По состоянию на 25 мая против клещевого энцефалита вакцинировано 2180 человек, в том числе детей – 509. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях Московской области не зарегистрировано", – добавляется в сообщении.