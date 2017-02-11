ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по городу Подольску ГСУ Следственного комитета России по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в ледовом дворце "Витязь" города Подольска.

Установлено, что 11 февраля 2017 года вечером в ледовом дворце "Витязь" города Подольска после тренировки по хоккею 14-летнему мальчику стало плохо. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. Известно, что мальчик занимался хоккеем с 5-ти лет, проблем со здоровьем не было.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрошены тренер мальчика, дети из его команды, родители и сотрудник медицинской помощи.