ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Правительстве Тверской области состоялась двусторонняя встреча Губернатора Игоря Рудени и первого заместителя Министра юстиции РФ Сергея Герасимова. Обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия в сфере правовых отношений.



Основные направления сотрудничества регионального Правительства и Министерства юстиции – нормотворческая деятельность, методическая и практическая помощь органам местного самоуправления, противодействие коррупции. Эта работа ведется в рамках соглашения.



Игорь Руденя отметил, что взаимодействие Правительства и Минюста обеспечивает, прежде всего, принятие в Тверской области законов и других нормативных правовых актов, не противоречащих Конституции РФ и федеральному законодательству.



Всего в 2016 году региональным Управлением Минюста проведены 1452 правовые экспертизы нормативных правовых актов Тверской области, в том числе 643 актов регионального Правительства, 277 – Губернатора Тверской области, 394 – органов исполнительной власти, 138 – Законодательного Собрания региона.